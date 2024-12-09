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Чевардина Нина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Нина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10978
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашков Алексей Михайлович
Отец - Пашков Михаил Семенович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Мария Ивановна (Марфа), рабочий
Воспр. - Пашков Иван Семенович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Нина Ивановна, (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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