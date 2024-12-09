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Пашков Михаил Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Михаил Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10978
Роль персоны
Отец
Дата события
11.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.03.1920
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашков Алексей Михайлович
Отец - Пашков Михаил Семенович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Мария Ивановна (Марфа), рабочий
Воспр. - Пашков Иван Семенович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Нина Ивановна, (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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