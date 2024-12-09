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Горшкова Клавдия Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Клавдия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10977
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Клавдия Васильевна
Отец - Горшков Василий Андреевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Евдокия Николаевна, рабочий
Воспр. - Мартынов Дмитрий Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Мария Николаевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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