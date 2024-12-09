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Горшков Василий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Василий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10977
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.03.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Клавдия Васильевна
Отец - Горшков Василий Андреевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Евдокия Николаевна, рабочий
Воспр. - Мартынов Дмитрий Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Мария Николаевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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