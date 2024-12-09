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Коновалов Мартирий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коновалов Мартирий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10976
Роль персоны
Отец
Дата события
07.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.03.1920
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Коновалов Александр Мартириевич
Отец - Коновалов Мартирий Николаевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Коновалова Клавдия Ефимовна, рабочий
Воспр. - Гудков Илья Максимович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Прохорова Мария Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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