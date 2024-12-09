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Жеребина Агафья Филипповна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина Агафья Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10975
Роль персоны
Мать
Дата события
07.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
07.03.1920
Возраст (лет)
31
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жеребина Мария Петровна
Отец - Жеребин Петр Павлович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Жеребина Агафья Филипповна, рабочий
Воспр. - Скарлыгина Елизавета Павловна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хрипунов Михаил Петрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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