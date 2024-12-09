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Головяшкина Мария Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Головяшкина Мария Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10974
Роль персоны
Мать
Дата события
04.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
04.03.1920
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Головяшкина Анастасия Петровна
Отец - Головяшкин Петр (Стефанович ?), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Головяшкина Мария Алексеевна, рабочий
Воспр. - Головяшкин Михаил Стефанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Александра Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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