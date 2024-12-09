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Боронина Александра Георгиевна (Баронина)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Боронина Александра Георгиевна (Баронина)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10972
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Боронина Александра Георгиевна (Баронина)
Отец - Боронин Георгий (Иванович ?) (Баронин), рабочий (Симский завод)
Мать - Боронина Наталья Федоровна (Баронина), рабочий
Воспр. - Горшков Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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