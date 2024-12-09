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Боронина Наталья Федоровна (Баронина)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Боронина Наталья Федоровна (Баронина)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10972
Роль персоны
Мать
Дата события
26.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
26.02.1920
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Боронина Александра Георгиевна (Баронина)
Отец - Боронин Георгий (Иванович ?) (Баронин), рабочий (Симский завод)
Мать - Боронина Наталья Федоровна (Баронина), рабочий
Воспр. - Горшков Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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