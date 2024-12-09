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Сулимова Мария Фроловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимова Мария Фроловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10971
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сулимов Федор Фролович
Отец - Сулимов Фрол Иванович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Сулимова Анна Яковлевна, рабочий
Воспр. - Сулимов Иван (Федорович ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Мария Фроловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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