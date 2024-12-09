Сулимов Иван (Федорович ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулимов Иван (Федорович ?)

Сулимов Иван (Федорович ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимов Иван (Федорович ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10971
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сулимов Федор Фролович
Отец - Сулимов Фрол Иванович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Сулимова Анна Яковлевна, рабочий
Воспр. - Сулимов Иван (Федорович ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Мария Фроловна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.