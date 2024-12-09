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Денисов Павел Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Денисов Павел Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10970
Роль персоны
Отец
Дата события
23.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
стрелочник станции Симская, гражданин
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата крещения
23.02.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Денисова Клавдия Павловна
Отец - Денисов Павел Федорович, стрелочник станции Симская, гражданин (Ерал с.)
Мать - Денисова Мария Васильевна
Воспр. - ???? Елизавета Стефановна (Стефанова Елизавета ????), дочь гражданина (ст. Симская)
Воспр. - Денисов (Иван ?) Федорович, гражданин (Ерал с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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