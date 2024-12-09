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Нассонов Федор Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нассонов Федор Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10969
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Волков Алексей Степанович
Отец - Волков Степан Алексеевич (Стефан), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Волкова Анна (Ивановна ?), рабочий
Воспр. - Волкова Анастасия Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Нассонов Федор Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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