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Волков Степан Алексеевич (Стефан)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Степан Алексеевич (Стефан)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10969
Роль персоны
Отец
Дата события
23.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.02.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Волков Алексей Степанович
Отец - Волков Степан Алексеевич (Стефан), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Волкова Анна (Ивановна ?), рабочий
Воспр. - Волкова Анастасия Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Нассонов Федор Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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