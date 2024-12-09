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Жуков Степан Иосифович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жуков Степан Иосифович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10967
Роль персоны
Отец
Дата события
21.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.02.1920
Возраст (лет)
37
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жукова Александра Степановна
Отец - Жуков Степан Иосифович, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Марфа Михайловна
Воспр. - Дрожженикова Екатерина Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Осокин Федор Алексеевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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