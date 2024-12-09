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Озимин Александр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Озимин Александр Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10966
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Озимин Александр Дмитриевич
Отец - Озимин Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Озимина Анна Афанасьевна
Воспр. - Гузакова Екатерина Афанасьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Озимин Федор Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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