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Утина Евфросиния Ивановна (Авросиния)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Утина Евфросиния Ивановна (Авросиния)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10965
Роль персоны
Мать
Дата события
19.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
19.02.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Утина Клавдия Михайловна
Отец - Утин Михаил Петрович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Утина Евфросиния Ивановна (Авросиния), рабочий
Воспр. - Горшкова Ирина Ивановна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Зайцев Федот Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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