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Францевич Акилина Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Францевич Акилина Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10964
Роль персоны
Мать
Дата события
16.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.02.1920
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Францевич Анастасия Васильевна
Отец - Францевич Василий Ильич, стрелочник станции Симская (Гродненская губерния,Пружанский уезд д. Скорцы)
Мать - Францевич Акилина Константиновна
Воспр. - Васипук Марфа Харитоновна (Ф - ?), дочь гражданина (ГродненГуб)
Воспр. - Семак Максим Сергеевич, гражданин (Гродненская губерния,Пружанский уезд д. Скорцы)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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