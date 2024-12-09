Францевич Василий Ильич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Францевич Василий Ильич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 10964
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 16.02.1920
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- стрелочник станции Симская
- Н.П. приписки кратко
- Гродненская губерния,Пружанский уезд д. Скорцы
- Дата крещения
- 16.02.1920
- Возраст (лет)
- 38
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
- Полная запись
- Урожд. - Францевич Анастасия Васильевна
Отец - Францевич Василий Ильич, стрелочник станции Симская (Гродненская губерния,Пружанский уезд д. Скорцы)
Мать - Францевич Акилина Константиновна
Воспр. - Васипук Марфа Харитоновна (Ф - ?), дочь гражданина (ГродненГуб)
Воспр. - Семак Максим Сергеевич, гражданин (Гродненская губерния,Пружанский уезд д. Скорцы)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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