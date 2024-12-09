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Зайцева Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10963
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Таисия Николаевна
Отец - Горшков Николай Павлович, рабочий (Симский завод)
Мать - Горшкова Варвара Афанасьевна, рабочий
Воспр. - Горшков Алексей Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Мария Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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