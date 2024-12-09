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Горшков Николай Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Николай Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10963
Роль персоны
Отец
Дата события
15.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.02.1920
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Таисия Николаевна
Отец - Горшков Николай Павлович, рабочий (Симский завод)
Мать - Горшкова Варвара Афанасьевна, рабочий
Воспр. - Горшков Алексей Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Мария Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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