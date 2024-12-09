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Комлева Зоя (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Зоя (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10962
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлева Зоя (незак. ?)
Мать - Комлева Мария Александровна, (Симский завод)
Воспр. - Зайцев Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Вера Никитична, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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