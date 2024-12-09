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Киселев Николай Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселев Николай Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10961
Роль персоны
Отец
Дата события
11.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Усть-Катавский завод
Дата крещения
11.02.1920
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Киселева Мария Николаевна
Отец - Киселев Николай Яковлевич, рабочий, гражданин (Усть-Катавский завод)
Мать - Киселева Евдокия Сергеевна (Александра ?), рабочий
Воспр. - Соколов Василий Лаврович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Турова Анна Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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