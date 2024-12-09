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Козин Николай Степанович (Стефанович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Николай Степанович (Стефанович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10960
Роль персоны
Отец
Дата события
08.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.02.1920
Возраст (лет)
44
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козина Нина Николаевна
Отец - Козин Николай Степанович (Стефанович), гражданин (Симский завод)
Мать - Козина Анна Яковлевна
Воспр. - Козина Мария Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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