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Воронов Григорий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронов Григорий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10959
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаев Иван Сергеевич
Отец - Буслаев Сергей Павлович, (Симский завод)
Мать - Буслаева Евдокия Ивановна
Воспр. - Буслаева Клавдия Никоноровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Воронов Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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