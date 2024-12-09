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Шидловский Роман Стефанович (ФИ - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шидловский Роман Стефанович (ФИ - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10958
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,г. Брест
Дата крещения
07.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Артихович Людмила Павловна (Артюхович ?)
Отец - Артихович Павел Гаврилович (Артюхович ?), гражданин (Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд Волчинская вол. д. Колодно)
Мать - Артихович Вера Степановна (Артюхович ?)
Воспр. - Шидловская Анна Васильевна, жена гражданина (Гродненская губерния,г. Брест)
Воспр. - Шидловский Роман Стефанович (ФИ - ?), гражданин (Гродненская губерния,г. Брест)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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