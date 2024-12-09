Артихович Людмила Павловна (Артюхович ?)
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Артихович Людмила Павловна (Артюхович ?)
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 10958
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 07.02.1920
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Дата крещения
- 07.02.1920
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
- Полная запись
- Урожд. - Артихович Людмила Павловна (Артюхович ?)
Отец - Артихович Павел Гаврилович (Артюхович ?), гражданин (Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд Волчинская вол. д. Колодно)
Мать - Артихович Вера Степановна (Артюхович ?)
Воспр. - Шидловская Анна Васильевна, жена гражданина (Гродненская губерния,г. Брест)
Воспр. - Шидловский Роман Стефанович (ФИ - ?), гражданин (Гродненская губерния,г. Брест)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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