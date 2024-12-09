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Деулин Лев Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Деулин Лев Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10957
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Деулин Лев Алексеевич
Отец - Деулин Алексей (Иванович), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Деулина Татьяна (Ивановна), рабочий
Воспр. - Деулина Ольга Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Киселев Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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