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Деулина Татьяна (Ивановна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Деулина Татьяна (Ивановна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10957
Роль персоны
Мать
Дата события
02.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
02.02.1920
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Деулин Лев Алексеевич
Отец - Деулин Алексей (Иванович), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Деулина Татьяна (Ивановна), рабочий
Воспр. - Деулина Ольга Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Киселев Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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