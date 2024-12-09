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Паров Георгий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Георгий Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10956
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сорокин Иван Андреевич
Отец - Сорокин Андрей (Яковлевич), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Сорокина Сигклитикия (Алексеевна) (Секлетикия), рабочий
Воспр. - Зайцева Мария Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Паров Георгий Алексеевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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