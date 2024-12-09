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Сорокин Андрей (Яковлевич)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Андрей (Яковлевич)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10956
Роль персоны
Отец
Дата события
01.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.02.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сорокин Иван Андреевич
Отец - Сорокин Андрей (Яковлевич), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Сорокина Сигклитикия (Алексеевна) (Секлетикия), рабочий
Воспр. - Зайцева Мария Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Паров Георгий Алексеевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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