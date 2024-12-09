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Пупкова Ирина Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупкова Ирина Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10955
Роль персоны
Мать
Дата события
30.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
30.01.1920
Возраст (лет)
39
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пупкова Мария Ивановна
Отец - Пупков Иван (Андрианович), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Пупкова Ирина Георгиевна, рабочий
Воспр. - Пупкова Матрона Ивановна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ревин Михаил Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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