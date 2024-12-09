Пупков Иван (Андрианович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПупков Иван (Андрианович)

Пупков Иван (Андрианович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупков Иван (Андрианович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10955
Роль персоны
Отец
Дата события
30.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.01.1920
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пупкова Мария Ивановна
Отец - Пупков Иван (Андрианович), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Пупкова Ирина Георгиевна, рабочий
Воспр. - Пупкова Матрона Ивановна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ревин Михаил Иванович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.