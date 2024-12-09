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Базунов Федор ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунов Федор ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10954
Роль персоны
Отец
Дата события
01.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Базунова Мария Федоровна
Отец - Базунов Федор ????, рабочий (Симский завод)
Мать - Базунова Евдокия ????, рабочий
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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