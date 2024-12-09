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Салов Егор Федорович (Георгий)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салов Егор Федорович (Георгий)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10953
Роль персоны
Отец
Дата события
19.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.02.1920
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Салов Иван Егорович
Отец - Салов Егор Федорович (Георгий), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Салова Анна Ивановна
Воспр. - Зайцева Наталья Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Константин Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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