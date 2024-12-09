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Кузнецова Евдокия Аристарховна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Евдокия Аристарховна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10952
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хлебников Иван Павлович
Отец - Хлебников Павел Силантьевич, рабочий (Новотроицкое с.)
Мать - Хлебникова Клавдия Аристарховна
Воспр. - Кузнецова Евдокия Аристарховна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Григорий Аристархович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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