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Хлебников Павел Силантьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хлебников Павел Силантьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10952
Роль персоны
Отец
Дата события
28.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Н.П. приписки кратко
Новотроицкое с.
Дата крещения
28.01.1920
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хлебников Иван Павлович
Отец - Хлебников Павел Силантьевич, рабочий (Новотроицкое с.)
Мать - Хлебникова Клавдия Аристарховна
Воспр. - Кузнецова Евдокия Аристарховна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Григорий Аристархович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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