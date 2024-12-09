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Дрожженикова Мария Павловна (Дроженикова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Мария Павловна (Дроженикова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10951
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Мария Павловна (Дроженикова)
Отец - Дрожжеников Павел ???? (Дрожеников), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Мария Гавриловна (Дроженикова)
Воспр. - Лаптев Павел Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Лебедева Пелагея Петровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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