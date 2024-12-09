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Дрожжеников Павел ???? (Дрожеников)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожжеников Павел ???? (Дрожеников)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10951
Роль персоны
Отец
Дата события
27.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.01.1920
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Мария Павловна (Дроженикова)
Отец - Дрожжеников Павел ???? (Дрожеников), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Мария Гавриловна (Дроженикова)
Воспр. - Лаптев Павел Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Лебедева Пелагея Петровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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