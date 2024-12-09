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Напалкова Анна Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Анна Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10950
Роль персоны
Мать
Дата события
26.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
26.01.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Валентина Петровна
Отец - Напалков Петр Дмитриевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Анна Семеновна, рабочий
Воспр. - Воронов Константин Семенович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Гудкова Ольга Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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