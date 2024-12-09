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Тихонова Елизавета (Петровна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тихонова Елизавета (Петровна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10948
Роль персоны
Мать
Дата события
10.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тихонова Нина Васильевна
Отец - Тихонов Василий (Александрович), чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Тихонова Елизавета (Петровна)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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