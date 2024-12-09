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Брылкин Иван Степанович (Стефанович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкин Иван Степанович (Стефанович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10947
Роль персоны
Отец
Дата события
07.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брылкина Татьяна Ивановна
Отец - Брылкин Иван Степанович (Стефанович), гражданин (Симский завод)
Мать - Брылкина Матрена (Стефановна)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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