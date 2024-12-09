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Волкова Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Анна Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10946
Роль персоны
Мать
Дата события
10.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Волков Василий Константинович
Отец - Волков Константин Егорович (Георгиевич), чернорабочий (Симский завод)
Мать - Волкова Анна Петровна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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