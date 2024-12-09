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Мачин Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мачин Иван Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10945,1
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Воспр. - Мачин Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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