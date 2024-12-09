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Волков Константин Егорович (Георгиевич)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Константин Егорович (Георгиевич)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10945
Роль персоны
Отец
Дата события
10.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
чернорабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Волков Иван Константинович
Отец - Волков Константин Егорович (Георгиевич), чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Волкова Анна Петровна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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