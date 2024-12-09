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Чернов Алексей Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чернов Алексей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10944
Роль персоны
Отец
Дата события
10.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
столяр
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
29
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чернов Петр Алексеевич
Отец - Чернов Алексей Петрович, столяр (Симский завод)
Мать - Чернова Анна Николаевна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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