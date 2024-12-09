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Котельников Тимофей Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Котельников Тимофей Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10942
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
ст. Симская Самарско-Златоустовская ж.д.
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Котельникова Мария Тимофеевна
Отец - Котельников Тимофей Алексеевич, рабочий, гражданин (ст. Симская Самарско-Златоустовская ж.д.)
Мать - Котельникова Наталья Тимофеевна, рабочий
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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