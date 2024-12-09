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Горшков Дмитрий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Дмитрий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10941
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мартынова Антонина Дмитриевна
Отец - Мартынов Дмитрий Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Мартынова Прасковья Васильевна
Воспр. - Горшков Дмитрий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Татьяна Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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