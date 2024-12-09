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Сулимов Константин Федотович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимов Константин Федотович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10940
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сулимова Анастасия Дмитриевна
Отец - Сулимов Дмитрий Федотович, гражданин (Симский завод)
Мать - Сулимова Александра Дмитриевна
Воспр. - Курчатова Анастасия Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Константин Федотович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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