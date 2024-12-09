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Скарлыгина Зоя Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина Зоя Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10938
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Осокин Александр Михайлович
Отец - Осокин Михаил Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Осокина Мария Федоровна
Воспр. - Осокин Федор Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгина Зоя Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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